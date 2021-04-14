РИАМО - 14 апр. В Подмосковье и столице в среду температура воздуха может подняться до 23 градусов тепла, атмосферное давление в середине дня составит 751 мм ртутного столба, сообщается на сайте «Метеоновости».

Так, максимальная температура в Москве будет колебаться от 20 до 22 градусов тепла, а в Подмосковье - от 18 до 23 градусов.

При переменной облачности осадков не ожидается. Южный ветер разовьет скорость от 5 до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление в середине дня составит 751 мм ртутного столба, а относительная влажность воздуха будет около 40%.