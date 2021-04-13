РИАМО - 13 апр. Для развития Подмосковья с начала 2021 года 63 га земли были переданы из федеральной собственности в собственность региона и его городских округов, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Взаимодействие с федеральными структурами - неотъемлемая часть работы по управлению имуществом на территории региона. Совместно с Росимуществом, Минобороны России, управлением делами президента РФ и АО «Дом.РФ» в областную собственность передаются объекты, которые регион использует в муниципальных, социальных и экономических целях», - сказал зампредседателя правительства региона – министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что за первый квартал 16 участков земли площадью около 9,7 га были переданы в подмосковную собственность из федеральной для строительства, реконструкции либо размещения автодорог регионального значения, а также элементов дорожной сети в городских округах Одинцовский, Раменский, Химки, Сергиево-Посадский, Жуковский.

Она добавила, что 52,4 га земли передали в городские округа Краснознаменск, Наро-Фоминский, Коломна, Солнечногорск, Богородский, а также закрытое административно-территориальное образование Звездный городок для благоустройства и муниципальных нужд. Для оформления имущества земля была передана в городской округ Пушкинский.

Адигамова уточнила, что из них 7 га земли были переданы в собственность Пушкинского округа под СНТ «Нагорное-3». Таким образом, члены товарищества смогут узаконить владения, возведенные в течение 15 лет на арендованной земле. В состав СНТ входит свыше 50 членов, 30 из них – жители столицы. В Краснознаменске планируется благоустроить 10 га бывшего детского сада, который не использовался по назначению долгое время.