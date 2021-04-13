РИАМО - 13 апр. В Москве планируют отремонтировать памятник композитору и дирижеру Александру Александрову в Земледельческом переулке, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.

Монумент расположен перед зданием Дважды Краснознаменного академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова.

«Сегодня исполняется 138 лет со дня рождения выдающегося композитора Александра Александрова. Памятник Александру Васильевичу открыли в Земледельческом переулке в 2013 году. Событие было приурочено к его 130-летнему юбилею. Принято решение в 2022-2023 годах провести плановый ремонт монумента», — сказал глава департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Он добавил, что специалисты очистят поверхности памятника, устранят дефекты и обработают скульптуру защитными составами.

По словам Емельянова, специалисты уже приступили к разработке проекта ремонтных работ.

Александр Александров (1883-1946) – композитор и дирижер, дважды лауреат Сталинской премии первой степени, автор российского государственного гимна и создатель Краснознаменного ансамбля песни и пляски. В 1943 году он написал мелодию, которая через год стала официальным гимном СССР, а с 2000 года является гимном России.