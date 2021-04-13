РИАМО - 13 апр. Участниками выставки «Продэкспо» на групповом стенде Подмосковья, который организовал региональный Фонд поддержки ВЭД, стали 13 компаний региона, еще для одной на условиях софинансирования Фонд организовал индивидуальный стенд, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Международные выставки – один из наиболее эффективных инструментов развития экспорта. Десятки подмосковных компаний ежегодно заключают экспортные контракты именно за счет участия в выставочных мероприятиях на групповых стендах региона. Все организаторские расходы по организации такого стенда берет на себя подмосковный Фонд поддержки ВЭД», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Продэкспо» – самая крупная международная выставка продуктов питания и напитков в РФ и Восточной Европе. Здесь можно увидеть продовольствие со всего мира, среди которого базовые продукты, напитки на каждый день, изысканные деликатесы, экзотические продукты, органическое и спортивное питание, халяль, кошер, продукты для здорового образа жизни.

На подмосковном групповом стенде можно найти производителей мороженого, кондитерских изделий, шоколада, сиропов, снеков, меда-суфле, пищевых ингредиентов и других.

Также здесь представлены производители оборудования для пищевой промышленности.

На индивидуальном стенде находится производитель соленых и сладких снеков, кондитерских изделий, сухих завтраков.

28-я международная выставка продлится до 16 апреля. Здесь представлено свыше 1,5 тыс. участников из 40 стран мира.