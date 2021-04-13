РИАМО - 13 апр. В столице начались отборочные этапы конкурса профессионального мастерства среди ветврачей «Московские мастера — 2021», заявки на участие в конкурсе подали более 500 специалистов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Этот конкурс является отличной площадкой, где каждый желающий может заявить о себе, продемонстрировать свои профессиональные качества и поделиться опытом. К тому же это прекрасный стимул для того, чтобы совершенствоваться и стремиться к получению новых знаний», — сказал председатель комитета ветеринарии столицы Алексей Сауткин.

Профконкурс проводится по двум направлениям: «Ветеринарный врач по лечебной работе» и «Ветеринарный врач — ветсанэксперт». Отборочный тур пройдет в апреле, полуфиналы планируется провести в мае, а финал - в июле.

Конкурс «Московские мастера» среди ветеринаров проводят в столице более 20 лет. Состязания делают профессию более привлекательной для студентов и молодых специалистов.