РИАМО - 13 апр. Законопроект Госдумы о регулировании рекреационной деятельности на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) для снижения негативного воздействия от деятельности человека поддержало министерство экологии и природопользования Московской области, сообщает пресс-служба министерства.

«Не секрет, что заповедные земли страдают от неконтролируемой или небрежно организованной рекреации. С другой стороны, развивать экологический туризм необходимо именно с опорой на ООПТ. Законопроект вводит понятие предельной рекреационной нагрузки на охраняемые территории, это очень важно. Поэтому мы, безусловно, поддержали предложенные парламентом новации», - сказал зампредседателя правительства Подмосковья – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Разин добавил, что законопроект включает понятие экологического ориентирования рекреационной деятельности. Это означает, что отдых в ООПТ должен иметь экологическую и познавательную направленность.

Также в документе сказано, что рекреационная инфраструктура должна оказывать минимальное воздействие на окружающую среду.

В 2021 году в Подмосковье планируют создать четыре новых ООПТ.