РИАМО - 13 апр. В рамках реализации программы реновации старого жилфонда в столичном районе Нагатино-Садовники запланировано строительство образовательных объектов, внутриквартальных проездов и озеленение территорий, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Проект планировки территории микрорайона 1А был разработан и утвержден в прошлом году. Площадь проектируемой территории составляет 43 га.

«В рамках утвержденного проекта планировки территории в районе Нагатино-Садовники запланировано строительство детского сада на 125 мест и здания общеобразовательной школы на 700 учащихся. Кроме того, в стилобатной части одной из новостроек намечено размещение организации дополнительного образования», – сказал глава департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он уточнил, что в рамках развития транспортной инфраструктуры в районе предстоит провести строительство внутриквартальных проездов с размещением парковочных мест, а также участков улицы местного значения от 1-го Нагатинского проезда до проектируемого проезда №1809 и тоннеля под Варшавским шоссе.

Мероприятия по благоустройству предполагают озеленение общественных пространств с устройством спортивных и рекреационных площадок во дворах.

В районе Нагатино-Садовники в рамках программы реновации предстоит расселить 22 дома. Всего программа касается 5175 старых домов в Москве.