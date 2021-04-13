РИАМО - 13 апр. Рекультивация полигона «Вальцово» в городском округе Ступино идет полным ходом – тело полигона полностью сформировано и укреплено, построена система дренажа, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Полностью завершить работы по рекультивации на полигоне планируется в октябре 2021 года.

«Уже хорошо видны результаты работы подрядчиков. Полностью сформирована нужная геометрия тела полигона, завершено строительство подпорной стены из габионов. Также полностью завершены работы по строительству системы дренажа и колодцев для сбора фильтрата, осталось лишь обустроить резервуар», - сказал зампредседателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

По его словам, рабочие завершили систему дренажа и колодцев для сбора фильтрата. Осталось только обустроить резервуар.

Сейчас идет устройство защитного экрана. Его укладку тоже недавно полностью завершили. В целом экран готов на три четверти.

Помимо полигона «Вальцово» в Подмосковье активно ведется рекультивация шести закрытых мусорных полигонов: «Царево» в округе Пушкинский, «Слизнево» и «Каурцево» в Наро-Фоминском округе, «Парфеново» в Сергиево-Посадском округе, «Часцы» в Одинцовском округе и «Съяново» в Серпухове.

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