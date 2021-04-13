РИАМО - 13 апр. В Подмосковье готовятся к запуску фонтанов, который запланирован на 24 апреля, тестовые испытания фонтанов проведут до 20 апреля, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Всего на территории нашего региона насчитывается 228 фонтанов. Единый запуск фонтанов состоится 24 апреля – в день общеобластного субботника. К этому времени необходимо провести все подготовительные работы», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Сейчас проводится очистка чаш фонтанов, проверка инженерных систем, регулировка высоты струй, благоустройство прилегающих к фонтанам территорий.