РИАМО - 13 апр. Около 500 человек оценили преимущества и недостатки частного бизнеса в Подмосковье в рамках голосования на портале «Добродел», сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.
Большинство граждан при выборе товаров считают неважной форму собственности организации.
Из недостатков бизнеса жители Подмосковья прежде всего отмечают невысокие зарплаты сотрудников и недостаточную клиентоориентированность компаний.
Большая часть опрошенных считает, что открыть частный бизнес в Подмосковье сложно.
Из мотивов создания собственного бизнеса 38% опрошенных выбрали возможность работать самим на себя, 22% - ради работы со свободным графиком, а 16% - из-за желания повысить свои доходы.
Основным препятствием для открытия своего дела люди считают риск потерять все вложенные деньги, дефицит знаний и отсутствие начального капитала.
Результаты опроса учтут при развитии конкуренции в регионе и снятии барьеров для выхода на рынок новых участников.
Малый и средний бизнес Подмосковья может получить субсидии на развитие. Например, финансирование до 50% затрат на оборудование и иные компенсационные меры.
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