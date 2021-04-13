РИАМО - 13 апр. Около 500 человек оценили преимущества и недостатки частного бизнеса в Подмосковье в рамках голосования на портале «Добродел», сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Среди основных положительных сторон развития частного бизнеса в Московской области 27% опрошенных отметили создание рабочих мест для жителей региона, 20% - расширение ассортимента, а еще 17% - повышение качества предлагаемых товаров, услуг и работ», - сообщает пресс-служба.

Большинство граждан при выборе товаров считают неважной форму собственности организации.

Из недостатков бизнеса жители Подмосковья прежде всего отмечают невысокие зарплаты сотрудников и недостаточную клиентоориентированность компаний.

Большая часть опрошенных считает, что открыть частный бизнес в Подмосковье сложно.

Из мотивов создания собственного бизнеса 38% опрошенных выбрали возможность работать самим на себя, 22% - ради работы со свободным графиком, а 16% - из-за желания повысить свои доходы.

Основным препятствием для открытия своего дела люди считают риск потерять все вложенные деньги, дефицит знаний и отсутствие начального капитала.

Результаты опроса учтут при развитии конкуренции в регионе и снятии барьеров для выхода на рынок новых участников.

Малый и средний бизнес Подмосковья может получить субсидии на развитие. Например, финансирование до 50% затрат на оборудование и иные компенсационные меры.