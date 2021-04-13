РИАМО - 13 апр. Столичная Госавтоинспекция призвала родителей провести с детьми профилактические беседы на тему безопасного передвижения на самокатах по дорогам.

С наступлением теплого сезона на городских улицах появилось много детей на самокатах и велосипедах.

«Только за одни сутки, 12 апреля 2021 года, на территории города Москвы зарегистрировано три ДТП с участием несовершеннолетних, передвигающихся на самокатах», - отмечается на сайте ведомства.

Чтобы уберечь ребенка от трагедии, следует пояснить ему, что переходить проезжую часть необходимо по пешеходным переходам, везти велосипед и самокат надо рядом с собой. Также важно знать, что на проезжую часть ни в коем случае нельзя выходить внезапно.

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