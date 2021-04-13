РИАМО - 13 апр. Сотрудники «Мособлпожспаса» приняли участие в расчистке русла реки Бодни в районе СНТ «Виктория» в Можайском городском округе, сообщает пресс-служба учреждения.

В русле реки скопились поваленные деревья, ветки и мусор. Они помешали свободному течению воды, что привело к подтоплению близлежащей территории.

«По просьбе руководства муниципального образования работники противопожарно-спасательной службы совместно с военнослужащими, представителями администрации, волонтерами, студентами и сотрудниками единой диспетчерской службы провели санитарную очистку береговой линии и русла реки», – сказал спасатель Андрей Царенко.

Он добавил, что всего затор устраняли 150 человек. Они расчистили участок протяженностью свыше 800 м.