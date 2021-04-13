РИАМО - 13 апр. Весной среди диких животных случаются сезонные вспышки бешенства, поэтому жителям следует гулять в лесу с осторожностью, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Недавно в Клину ветеринары выявили бешенство у енотовидной собаки, которую нашли в одном из поселений округа.

«Енотовидные собаки – охотничий ресурс, поэтому данным случаем занимаются коллеги из министерства сельского хозяйства и продовольствия. Однако переносчиками болезни могут являться другие виды: лисы, волки и даже летучие мыши, белки и ежи», - сказал зампредседателя правительства Подмосковья - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Распознать больное животное можно по таким признакам, как агрессия, повышенное слюнотечение, нарушение координации. Увидев подозрительного зверя, следует немедленно уйти.

В случае укуса нужно как можно скорее промыть рану струей воды с мылом, обработать ее края спиртом или йодом, наложить стерильную повязку и обратиться в медпункт для проведения курса антирабических прививок.