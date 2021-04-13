РИАМО - 13 апр. Температура воздуха в столице во вторник поднялась до плюс 22,6 градуса, это является рекордом по теплу для 13 апреля, сообщил РИАМО ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня в Москве зафиксировали 22,6 градуса тепла», - сказал собеседник агентства.

Это также самая высокая температура в мегаполисе, которую зарегистрировали с начала текущего года.

Прежний рекорд для 13 апреля за всю историю метеонаблюдений в городе был установлен в 2008 году. Тогда столбики термометров поднялись до плюс 20,4 градуса.​