РИАМО - 13 апр. Расписание поездов скорректируют на Киевском направлении Московской железной дороги с 22:55 17 апреля по 09:55 18 апреля из-за работ по обновлению инфраструктуры на станции Толстопальцево, для пассажиров запустят компенсационные автобусы, сообщает пресс-служба АО «Центральная ППК».

Во время работ на станции Толстопальцево будет организовано реверсивное движение по одному пути. Поэтому в расписание пригородных поездов внесены корректировки.

Время отправления и прибытия изменится у части поездов, которые следуют на участке Солнечная – Апрелевка, некоторые электропоезда будут курсировать по укороченному маршруту. Из расписания будет выведено несколько рейсов.

Автобусы рейса Внуково – Лесной Городок проследуют без промежуточных остановок и отправятся в 06:45, 07:50, 08:20, а автобусы с остановкой у станции Внуково рейса Лесной Городок – Киевский вокзал – в 07:20, 08:45, 09:20, 09:45. Остановка у станции будет в 07:30, 08:55, 09:30 09:55.

Рейс Нара – Киевский вокзал в 08:40 отправится от станции Нара. Автобус проследует с остановками «Бекасово-1», «Кузнецовский свинокомплекс», «Поселок Рассудово», «Станция Селятино», «Деревня Алабино», «Улица Крылова», «Городское поселение Апрелевка», «Станция Апрелевка», также предусмотрены остановки по требованию.

Автобусы рейса Апрелевка – Киевский вокзал отправятся в 06:45 и 09:10, они проследуют с остановками по требованию «Станция Крекшино», «Платформа Кокошкино», «Деревня Зайцево», «Станция Лесной городок», «27 км» на Минском шоссе, «Платформа Переделкино».

Чтобы проехать на транспорте, нужно предъявить проездные на поезд, которые действуют на маршруте. Время отправления зависит от дорожной ситуации в населенных пунктах по маршруту следования.

В апреле на Московской железной дороге началась ремонтно-путевая кампания, которая призвана улучшить железнодорожную инфраструктуру. Таким образом, увеличится скорость поездов, интервал между ними сократится, а безопасность повысится. Многие работы невозможны без корректировки расписания, при значительных изменениях ЦППК назначает компенсационные автобусы.

Пассажиров попросили планировать поездку заранее. Ознакомиться с расписанием можно на сайте компании, ж/д станциях, остановочных пунктах, в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК», доступном в AppStore и GooglePlay.

Расписание электричек Киевского направления МЖД изменится 17, 18, 24 и 25 апреля>>