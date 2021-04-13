РИАМО - 13 апр. Более 200 жителей деревни Лужки в городском округе Истра собрались, чтобы остановить вырубку деревьев на землях общего пользования, в подтверждение слов об исторической значимости данных мест они нашли в реке мемориальный камень, сообщает пресс-служба Общественной палаты Московской области.

Председатель комиссии Общественной палаты региона по развитию спорта, патриотическому воспитанию добровольчеству и работе с молодежью Евгений Арсентьев рассказал, что собрание проводилось еще в 2017 году, когда стало известно, что участок собираются сдать в аренду, которая не исключает застройку. Тогда остановить отчуждение участка удалось. Сейчас в схеме появились субарендаторы, вокруг площади поставили забор и хотят приступать к строительству.

«Дорога земля, прежде всего, памятью которую хранит - участки изрыты окопами, политы кровью наших дедов. Каждый сантиметр хранит память о героической обороне Москвы. Ежегодно жители деревни проводят здесь патриотические и спортивные мероприятия. В 40-х годах, в память о погибших высадили более 100 сосен, сегодня они выросли в реликтовый бор, который и предполагается передать в аренду под огород», - сказал Арсентьев.

Сохранение от застройки

пресс-служба Общественной палаты Московской области

Он от лица комиссии пообещал приложить все усилия, чтобы сохранить землю от застройки, «тем более в год 80-летия героической обороны Москвы».

Администрация Истры выступила перед собравшимися и подчеркнула, что находится на стороне жителей. Муниципалитет уже подготовил претензии на расторжение действующих договоров аренды и иск в суд с требованием признать имеющийся договор субаренды недействительным.

В ближайшие пять дней решено было создать дендроплан огороженного участка территории, который будет ограничивать застройщика. Для составления плана решения данной ситуации на этой неделе пройдет еще одна встреча, в которой примут участие актив местных жителей, представители администрации и Общественной палаты Подмосковья.

Мемориальный камень

пресс-служба Общественной палаты Московской области пресс-служба Общественной палаты Московской области 1 из 2

В конце народного схода староста деревни Владимир Каменский предложил всем вместе вытащить камень, который лежит в пойме реки напротив участка, огороженного забором. Его часто использовали вместо лавочки у реки, а старожилы считают, что он мог использоваться при обороне Москвы в 1941 году как часть укрепительного сооружения.

Общими усилиями люди вытащили камень. Когда они его перевернули, то удивлению не было предела, надпись на нем гласила: «Первый оборонительный рубеж обороны. Ноябрь 1941».

Экспертам предстоит выяснить, как и когда он оказался в пойме Истры. По предварительным оценкам, красный гранит и стиль надписи говорит о начале 80-х годов.

Общественная палата подготовила акт о находке, сделала описание и фотографии. Документы передадут в Главное управление культурного наследия Московской области. Сейчас камень передали на хранение старосте деревни. Пока заявка будет рассматриваться, на окружающей территории будет запрещена любая деятельность.

По словам руководителя аппарата Общественной палаты Московской области Александра Тарарева, находка может помочь территории получить статус культурного наследия и защитить ее от застройки.