РИАМО - 13 апр. По словам автоэксперта и юриста Дмитрия Славнова, для того, чтобы злостные нарушители ПДД задумались о своем поведении на дорогах, необходима прогрессивная таблица штрафов, сообщает Nation News.

Ввод подобной меры может сказаться на манере вождения нарушителей-рецидивистов, которые имеют много штрафов. Недавно стало известно, что за восемь месяцев блогер Анастасия Ивлеева, которая ездит за рулем Lamborghini Aventador, нарушила ПДД свыше 200 раз. Другой блогер Эдвард Бил вылетел на встречку и столкнулся с четырьмя автомобилями.

«Я уже шесть лет говорю об одном и том же – прогрессивная таблица штрафов. Это означает, что каждый последующий штраф умножается. Например, сначала в полтора раза, а после десятого нарушения – в три раза», – сказал Славнов.

Он добавил, что водители, которые имеют не более пяти штрафов в год, будут платить так же, как и раньше. Наличие у автолюбителя свыше 5-10 штрафов будет свидетельствовать об опасности водителя и возможности применения к нему прогрессивной таблицы.

Славнов отметил, что на текущий момент имеются и уловки, которые продемонстрировал Эдвард Бил, а именно – снятие машины с учета и прикрепление непонятных номеров.

Так, по словам эксперта, если взять в руки калькулятор и умножить 120 штрафов по прогрессивной системе за вычетом первых десяти, то образуется сумма порядка 1 млн рублей, ощутимая даже владельцев Lamborghini Aventador стоимостью порядка 20 млн рублей.