РИАМО - 13 апр. В кофейне в центре столицы студентке под видом минеральной воды продали антисептик, она сделала один глоток и почувствовала себя плохо, ее госпитализировали, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Инцидент произошел 10 апреля. Информацию о происшествии проверила Тверская межрайонная прокуратура. Ведомство инициировало уголовное преследование.

В ходе надзорных мероприятий выявили грубые нарушения федерального законодательства, материалы прокурорской проверки направили в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по статье 238 УК РФ (сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Итоги рассмотрения акта прокурорского реагирования находятся на контроле.