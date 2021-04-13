РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 апр. Возгорание локализовали в заповеднике Лохин остров в подмосковном Красногорске, сообщил «РИАМО в Красногорске» источник в экстренных службах округа.

На особо охраняемой природной территории Лохин остров во вторник случился пожар. Ранее сообщалось о ликвидации возгорания. Однако из-за сильного ветра оно возобновилось. В настоящий момент возгорание локализовано. Его площадь составила 1,4 га.

Лохин остров является государственным памятником природы регионального значения.