РИАМО - 13 апр. После информации о разговоре президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена рубль начал резко расти, сообщает kp.ru.

Во время торгов на Московской бирже курс доллар снижается на 1,98% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигает 75,85 рубля в моменте.

Национальная валюта выросла и по отношению к евро, курс которого уменьшился на 1,76%. В моменте валюта торгуется по 90,54 рубля.

Рост показывает и цена нефти Brent. Она выросла на 1,22%.