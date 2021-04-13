РИАМО - 13 апр. В сельском поселении Софьинское в Раменском городском округе возводят крупный складской корпус площадью более 35 тыс. кв м, его планируют достроить летом этого года, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.

Инспекторы ведомства проверили ход строительства данного склада.

«Строительство объекта началось в январе 2021 года и ведется в графике. В ходе проводимой проверки инспекторами были выявлены нарушения, которые подрядчик устранил в ходе проверочного мероприятия», - отметил начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

Работники приступили к планировке территории стройплощадки, подготовке основания под устройство полов. Также ведутся пуско-наладочные работы для последующего проведения комплексных испытаний инженерных систем.

Строящийся производственно-складской комплекс №4 будет предназначен для приема, хранения, обработки, комплектации и отправки потребителям грузов и торговых партий.

Следить за ходом строительства объекта в Московской области можно с помощью мобильного сервиса «Подмосковные стройки».