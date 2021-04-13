РИАМО - 13 апр. В рамках инвентаризации свыше 100 тыс. земельных участков в новой Москве, где возвели объекты индивидуального жилищного строительства, выявили свыше 28 тыс. объектов недвижимости без документов, сообщает пресс-служба Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы.

Из 28 тыс. объектов у 11 тыс. отсутствуют права собственности на землю и дом, еще более 16 тыс. незарегистрированных строений располагаются на оформленных участках земли. Порядка 1 тыс. – это размещение поставленных на кадастр домов, чьи участки не оформлены либо не разграничены, около 350 объектов возводятся без нужных разрешительных документов.

«Владельцам недвижимости необходимо предоставить в Госинспекцию по недвижимости документы, которые подтверждают права на земельный участок и объект капитального строительства, либо оформить документы в случае их отсутствия. По итогам инвентаризации специалисты направили собственникам соответствующие информационные уведомления», – сказал начальник инспекции Владислав Овчинский.

Информация о правовом статусе выявленных объектов отсутствует в Едином государственном реестре недвижимости. Они не стоят на кадастровом учете, располагаются на несформированных участках земли, были возведены без документов, которые устанавливают право на землю, информации о них нет на Публичной кадастровой карте.

Овчинский отметил, что пользование недвижимостью при отсутствии документов – это административное правонарушение.

Проверки проводятся для профилактики правонарушений земельно-имущественного законодательства, а также с целью выявить объекты самовольного строительства и неучтенные строения.