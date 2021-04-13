РИАМО - 13 апр. Вручение Х юбилейной премии «Эксперт года» состоится в мае текущего года в Санкт-Петербурге, премией ежегодно поощряют лидеров, реализовавших значимые общественные и деловые инициативы в России, сообщает пресс-служба организаторов.

Принять участие в конкурсе на соискание премии «Эксперт года - 2021» могут представители бизнеса, экспертного сообщества, властных структур и общественных организаций. Два десятка номинаций охватывают все сферы жизни регионов: бизнес, политику, медицину, культуру, спорт, благотворительность и так далее.

Заявки от участников принимаются до 30 апреля на сайте: https://expertgoda.expertnw.com/. Номинировать эксперта или экспертную группу могут коллективы компаний, отраслевые профессиональные объединения, члены отраслевых и межотраслевых экспертных советов, представители государственного сектора и бизнеса.

Далее будет сформирован шорт-лист, который представят на рассмотрение членам экспертного совета, состоящего из известных представителей бизнеса, науки, общественных и культурных институтов, властных структур. По многолетней традиции совет возглавляет директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Экспертный совет определит победителей в каждой из номинаций. Торжественная церемония награждения лауреатов премии «Эксперт года - 2021» состоится в третьей декаде мая.