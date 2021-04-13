РИАМО - 13 апр. Награда в виде сушек, которую получили юные спортсмены, участвовавшие в турнире по самбо в Кашире, стала символической благодарностью за старания и упорство детей, сообщается в Instagram-аккаунте администрации городского округа.

Ажиотаж вызвало тренировочное занятие, которое представляет собой необходимую часть подготовки к соревнованиям. Во время этой части тренер стимулирует спортсменов по своему усмотрению. В этот раз детей поощрили сушками.

В Ожерелье (Кашира) была выращена целая плеяда спортсменов. Многое для развития спорта сделал тренер Николай Золотарев. Он вкладывает в юных спортсменов душу, а также передает им знания и умения, которыми обладает сам.