РИАМО - 14 апр. Две выездные бригады медиков, которые делают прививки от коронавирусной инфекции, начнут работу в торговом центре «ВТБ Арена Плаза» и на фуд-корте ТЦ «Подсолнухи» в Москве со среды, сообщили в пресс-службе комплекса социального развития столицы.

Вакцинироваться там смогут все желающие старше 18 лет. Прививки медики будут делать в порядке живой очереди. С собой всем желающим привиться следует иметь паспорт и, при наличии, полис ОМС.

Перед прививкой все пациенты проходят предварительный медицинский осмотр. А после введения вакцины от Covid-19 их самочувствие контролируют в течение 30 минут.

Также сделать прививку от коронавирсуной инфекции можно в одном из 100 пунктов на базе столичных поликлиник, они открыты с 08:00 до 20:00.​

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