РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 апр. Свыше 200 пациентов наблюдаются в кабинете хронической сердечной недостаточности (ХСН) в Красногорской городской больнице №1, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Каждые три месяца пациенты с ХСН посещают кабинет и получают рекомендации лечащего врача. На учет сюда ставят уже после диагностированного заболевания. На данный момент в ХСН-кабинете у специалистов наблюдаются более 200 человек.

В кабинете хронической сердечной недостаточности проводится коррекция лечения, при необходимости назначают лабораторные и диагностические исследования.

«Сердечная недостаточность – хроническое заболевание, требующее особого подхода в лечении и наблюдении пациентов. Цель кабинета ХСН – предотвратить прогрессирование заболевания и улучшить качество жизни пациентов», – сказала заместитель главврача медучреждения Наталия Литвинова.

Она подчеркнула, что пациентам кабинета ХСН важно придерживаться рекомендаций врача: вести здоровый образ жизни, вести дневник самоконтроля, который поможет в дальнейшем при корректировке лечения.

Пациенты, стоящие на учете в кабинете ХСН, могут самостоятельно записаться на прием через терминал в поликлинике или онлайн на портале госуслуг.