РИАМО - 13 апр. Процедуру оформления льготного займа для самозанятых граждан упростили – услугу перенесли в электронный вид на портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

С февраля 2021 года жители Подмосковья, которые платят налог на профессиональный доход (НПД), могут взять кредиты до 1 млн рублей сроком до трех лет (без обеспечения) или от 1 млн рублей до 5 млн рублей на срок до пяти лет (при наличии обеспечения). Ставка составляет 7,5%. Выдает кредиты АО «МСП банк».

«В Московской области сейчас зарегистрировано более 200 тыс. самозанятых граждан. Они получают различные меры поддержки от регионального правительства. Например, с октября 2020 года самозанятым мы компенсируем 90% стоимости места в коворингах Подмосковья», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Также расширен перечень госуслуг в электронном виде. Появилась услуга - обращение за получением льготного лизинга оборудования. Индивидуальным предпринимателям и представителям малого предпринимательства оборудование предоставляется по ставке 6% годовых (для отечественного оборудования) и 8% годовых (для иностранного оборудования).

Теперь пользователи могут в электронном виде получить выписку регистратора финансовых транзакций (документ, подтверждающий наличие вклада в банке, который необходим для страховых выплат в случае банкротства компании), а также получить сведения из госреестра ломбардов, микрофинансовых организаций и операторов инвестиционных платформ.

Дополнительную информацию о мерах поддержки подмосковных самозанятых можно получить на горячей линии 0150 и в офисах «Мой бизнес».

Как самозанятым получить государственный микрозайм в Подмосковье>>