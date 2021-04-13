РИАМО - 13 апр. Житель столицы получил один год лишения свободы в колонии-поселении за убийство двух котов своей бывшей жены, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Инцидент произошел в декабре прошлого года в квартире на улице Хамовнический Вал в столице. Пьяный мужчина схватил кошку Люсю и кота Васю и выбросил их на улицу с балкона 9 этажа.

Люся умерла на следующий день в ветеринарной клинике, а Вася скончался на месте от разрыва внутренних органов с последующим внутренним кровотечением.

Мужчина был осужден за жестокое обращение с животными.