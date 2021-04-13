РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 апр. Ко Дню Победы в подмосковном Красногорске приведут в надлежащее состояние 80 памятников, сообщил временно исполняющий полномочия главы горокруга Алексей Спасский.

«Наши дорожные и коммунальные службы в ежедневном режиме ведут весеннюю уборку – моют, чистят, пылесосят и красят. С особым вниманием относимся к мемориалам: к 9 Мая все 80 памятников округа должны быть приведены в порядок», – написал Спасский в своем Instagram-аккаунте.

В апреле в округе проводят месячник благоустройства. Каждую субботу на территориях проходят субботники, в которых могут принять участие неравнодушные горожане.