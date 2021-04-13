РИАМО - 13 апр. Специалисты «Мосприроды» заметили в парке «Царицыно» редких для Москвы свиязь, сизую чайку и седого дятла, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

«Самка свиязи спокойно плавает в компании уток-крякв, сизая чайка занята рыбалкой, причем весьма успешно, седой дятел весь в повседневных делах. Пернатые, видимо, даже не подозревают, какие они уникальные», – сообщает пресс-служба.

Свиязь – коренастая утка, заметно меньше кряквы. Она обитает преимущественно на севере и в тайге. Питаются свиязи зелеными частями и корешками водных растений.

Самцы весной и в первую половину лета окрашены очень ярко: голова и шея каштанового цвета с черным крапом, плечи, спина, поясница и бока серые с темным рисунком, зоб красновато-серый, брюхо белое. От клюва до затылка через темя тянется широкая светлая полоса, по заднему краю крыла – зеленое пятно с фиолетовым отливом, так называемое «зеркало». Самки рыжевато-бурые с темными пестринами и мало отличаются от самок остальных северных уток.

Сизые чайки занесены в Красную книгу Москвы под второй категорией. Это чайка среднего размера с относительно длинными ногами и узкими крыльями. Оперение в летний период белое. Крылья серые и имеют черно-белые кончики. Клюв и лапы окрашены в желто-зеленый цвет. К зиме на шее у этих чаек появляются серые или бурые пятна и пестрины.

Питаются сизые чайки мелкой рыбой. Они любят охотится на мелководье, но могут нырнуть за рыбой и на метр с разгона. В этот момент чайку и заметили орнитологи. Сизых чаек в 2020 году встречали парках «Серебряный бор», «Зеленоградский», «Битцевский лес» и «Кузьминки-Люблино».

Седой дятел занесен в Красную книгу Москвы под первой категорией. Это небольшая птица имеет запоминающуюся окраску – смесь седого и желто-зеленого оттенков. У самцов есть небольшое красное пятнышко на голове. Тропические родственники седого дятла имеют малиновые штрихи по всему телу.

Дятлы ведут одиночный образ жизни и только в брачный период объединяются для выращивания птенцов. Самец призывает самку барабанной дробью по стволу дерева. Едят седые дятлы преимущественно насекомых и личинок, однако зимой и осенью они охотятся за ягодами, а весной – питаются сладким соком деревьев. Седых дятлов видели в 2020 году в долине реки Сходни в Куркине и Битцевском лесу.