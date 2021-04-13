РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 апр. В подмосковном Красногорске задержали 57-летнего мужчину за кражу нескольких тележек для продуктов из магазина, сообщили в пресс-службе УМВД России по горокругу.

В дежурную часть УМВД России по Красногорску поступило заявление от представителя одного из магазинов, расположенного на 66-м километре МКАД, о том, что неизвестный похитил три металлические тележки для продуктов питания. Сумма ущерба составила более 15 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 57-летний мужчина.

В отношении злоумышленника следователем СУ УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.