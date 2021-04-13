РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 13 апр. Вопросы сферы строительства попали в топ самых актуальных у жителей Щелкова на прошлой неделе, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.

В Главгосстройнадзоре подвели итоги работы с новыми обращениями.

Так, с 1 по 7 апреля специалисты ответили на 185 вопросов, поступивших в Единый центр управления регионом, из них 58 вопросов - с портала «Добродел». В основном жителей волновали вопросы незаконного строительства (36), финансового состояния застройщика (31), содержания строительной площадки (30), информирования о ходе строительства (25).

Самыми активными на прошлой неделе стали жители Раменского и Ленинского городских округов, а также Щелкова.