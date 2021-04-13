РИАМО - 13 апр. Прокуратура Москвы организовала проверку после того, как в столичную больницу поступил 9-летний мальчик с ушибами мягких тканей, сообщает пресс-служба столичного ведомства.

У мальчика были диагностированы множественные ушибы мягких тканей грудной клетки, обеих верхних конечностей, а также правой голени.

По словам совершеннолетней сестры мальчика, их нанесла ребенку мать. Женщина применяла к ребенку жестокие методы воспитания. На текущий момент в семье воспитывается еще один мальчик, который появился на свет в 2014 году.

Бутырской межрайонной прокуратуре предстоит установить обстоятельства произошедшего, дать оценку полноте и своевременности действий уполномоченных органов, среди которых выявление семейного неблагополучия, а также действиям матери по исполнению ею обязанностей по воспитанию детей.

Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования рассмотрят по итогам проверки и при наличии оснований.

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