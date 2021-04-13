РИАМО - 13 апр. Новый детский сад на 225 мест построят в составе ЖК «Сердце столицы» в районе Хорошево-Мневники, здание будет возведено в авангардном стиле, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

«Для оформления выбраны необычные оттенки – черный и красный, кроме того, большую часть фасадов будет занимать витражное остекление. Трехэтажный объем будет выполнен в форме сердца», – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он подчеркнул, что индивидуальные проекты детских садов для новых ЖК в мегаполисе уже стали нормой.

Фасад здания облицуют бетонной плиткой мелкой нарезки алого цвета. Глухие стены детского сада будут ритмично разбиты витражными окнами. Стеклопакеты будут черного цвета, их также украсят металлическими рейками.

Внешний вид нового дошкольного учреждения будет перекликаться с архитектурой квартала: большинство корпусов в нем облицованы клинкерной плиткой красного цвета.

Общая площадь детского сада составит порядка 3 тыс. кв м. Там будут располагаться лечебно-оздоровительные и вспомогательные помещения, развивающий и обучающий блоки.

На территории детсада сделают игровые зоны для каждой группы.