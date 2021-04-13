РИАМО - 13 апр. Обеспечение подмосковных младшеклассников бесплатным горячим питанием находится на ежедневном контроле депутатов Мособлдумы.

«Мы контролируем вопрос, чтобы это питание было качественным, чтобы в самом деле все дети получали горячее питание. Это было решение Андрея Юрьевича Воробьева (губернатор Московской области - ред.), что наш регион с сентября 2020 года решит этот вопрос и дети все будут питаться», - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов в видео, опубликованном на сайте думы.

Член комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Татьяна Сердюкова отметила, что депутатские проверки проводятся каждый день.

«Мы, депутаты, ежедневно мониторим в своих округах обеспеченность горячим питанием, соответствие питания заявленному меню. Мы смотрим, горячие или холодные блюда подаются. Мы даже смотрим, нет ли сколов на посуде», - сказала Сердюкова.

Кроме того, за качеством питания детей следят мамы и папы. В рамках проекта «Родительский контроль» они всегда могут посетить школьную столовую и попробовать предлагаемые их детям блюда.

На сегодняшний день в Московской области горячее питание получают свыше 400 тыс. учеников.