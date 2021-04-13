РИАМО - 13 апр. Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении компании «Яндекс» за неисполнение ранее выданных требований к изменению выдачи в поиске в Сети, сообщает Газета.ru.

Ранее ведомство вынесло предупреждение компании из-за неравных условия в поисковой выдаче. «Яндекс» обязали разместить условия для получения сторонним сервисам доступа к указанным возможностям. А еще компания должна сообщать ФАС о всех принятых мерах, предоставлять соответствующие документы.

«Организация не исполнила предупреждение антимонопольного органа и продолжает создавать дискриминационные условия на рынке поиска в сети Интернет», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день ФАС исследует возможные антиконкурентные практики компании в сфере поисковой выдачи, а еще возможные последствия применяемых «Яндексом» практик.

Если специалисты установят нарушения и ограничения конкуренции в поисковой системе, то «Яндексу» могут назначить оборотный штраф от суммы выручки на рынке.