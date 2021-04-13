РИАМО - 13 апр. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сделал прививку от коронавирусной инфекции, вакцинация прошла в марте, сообщает РИА Новости.

«Да, святейший патриарх вакцинировался. Оба укола были сделаны еще в марте, до 20-го числа», - сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его словам, патриарх чувствует себя хорошо и теперь может участвовать в публичных мероприятиях.

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России 18 января и продолжается до сих пор. В городах работают стационарные и мобильные пункты вакцинации от Covid-19.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>