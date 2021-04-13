РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 апр. В подмосковном Подольске установили группу лиц, которая похитила товары в магазине «Пятерочка» на сумму более 6,6 тыс. рублей, подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы, сообщила «РИАМО в Подольске» старший помощник прокурора Екатерина Черникова.

Группа лиц в магазине «Пятерочка» тайно похитила различный товар на сумму 6 697 рублей и скрылась. Впоследствии воришек установили. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Подольская городская прокуратура в соответствии с действующим законодательством РФ признала законным и обоснованным возбуждение уголовного дела по признаку состава преступления, предусмотренного пунктом «А» части 2 статьи 158 УК РФ.

В настоящее время проводятся следственные действия на установление истины по делу. Ход следствия контролируется городской прокуратурой.

В Подольске все чаще совершают кражи из сетевых магазинов. Некоторые считают, что в торговом зале магазина за их действиями никто не наблюдает, и они могут взять все, что им хочется, просто спрятав товар. В большинстве случаев таких горе-воров либо ловят сразу на выходе из магазина, либо позже устанавливают их личность благодаря камерам видеонаблюдения в помещении магазина.