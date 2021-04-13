РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 апр. Напольную плитку и почтовые ящики меняют в доме №25 на улице КСЗ поселка Красково Люберец в рамках капремонта, сообщает пресс-служба администрации округа.

Глава Люберец Владимир Ружицкий во вторник во время выездного совещания проверил ремонт подъездов в жилом доме в поселке Красково.

«В плановом режиме продолжается ремонт подъездов МКД в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева. Провел выездное совещание в поселке Красково по адресу: улица КСЗ, дом №25. В настоящий момент в подъездах этого дома производится укладка плиточного покрытия, замена осветительных приборов и почтовых ящиков, ремонт входных групп, локальный ремонт кровли», – сказал Ружицкий.

Глава пообщался с жителями близлежащих домов. Есть вопросы, требующие особого внимания, все они взяты в работу.

Он уточнил, что всего в текущем году приведут в порядок не менее 230 подъездов. К настоящему времени выполнен ремонт в 20 подъездах: в Люберцах отремонтировали 14, в Томилине – шесть.

«Если у вас есть предложения или замечания по данному вопросу, отправляйте их на электронную почту: glava@lubreg.ru», – добавил Ружицкий.