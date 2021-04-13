РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 апр. Инспекторы ГИБДД Люберец в ходе акции рассказали родителям о необходимости использования автокресел при перевозке детей, сообщает служба пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

В рамках социального раунда «Маленький пассажир – большая ответственность!» служба пропаганды БДД на одной из детских игровых площадок провела акцию, направленную на профилактику аварийности среди юных пассажиров.

Автоинспекторы провели беседу с присутствующими на площадке родителями о правилах перевозки маленьких пассажиров в личном транспорте, необходимости применения детских удерживающих устройств. После они вручили памятки с информацией по установке в салоне транспортных средств детских автокресел.

Дорожные полицейские рассказали детям о наиболее распространенных причинах дорожных аварий с участием маленьких пешеходов, а также о безопасном поведении на улицах, во дворах и на дорогах. Госавтоинспекторы пообщались и с подростками, разъяснив в деталях правила управления скутером, мопедом и велосипедом, а также рассказали о пользе применения световозвращающих элементов.