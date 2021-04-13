РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 апр. В подмосковном Подольске женщина дала в долг 800 тыс. рублей почти 7 лет назад и не может их вернуть, в отношении заемщика возбудили уголовное дело, сообщила «РИАМО в Подольске» старший помощник прокурора Екатерина Черникова.

Подозреваемый пожаловался на тяжелое материальное положение женщине и убедил ее дать в долг 800 тыс. рублей. При этом умолчал, что не имеет намерений отдать деньги. То есть совершил хищение путем мошенничества, причинив пострадавшей материальный ущерб в крупном размере. Пострадавшая не может вернуть деньги уже около 7 лет.

Подольская городская прокуратура в соответствии с действующим законодательством РФ признала законным и обоснованным возбуждение СУ УМВД России по Подольску уголовного дела по признаку состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

В настоящее время проводятся следственные действия на установление истины по делу. Ход следствия контролируется городской прокуратурой.