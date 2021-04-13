РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 13 апр. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области обязали застройщика привести в нормативное состояние стройплощадку на улице Механизаторов в Щелкове, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Жители близлежащих домов оставляли обращения по данный теме на портале «Добродел». Инспекторы надзорного ведомства оперативно отреагировали на жалобы и провели выездное совещание на объекте. В результате застройщик ООО «РТП» очистил строительную площадку и прилегающую к ней территорию от грязи и мусора, восстановил работу пункта мойки колес.

«Кроме того, на прошедшей неделе благодаря работе инспекторов Главгосстройнадзора было восстановлено ограждение на строительных площадках в Одинцове, произведена убора площадки в Мытищах, приведена в порядок близлежащая территория рядом со строительной площадкой в Богородском округе», - сказал начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

Всего на прошлой неделе в сфере строительства на портал «Добродел» поступило 74 обращения, это почти в два раза больше по сравнению с прошлой неделей. Сотрудники Главгосстройнадзора провели порядка 30 встреч и более 40 телефонных переговоров с заявителями. Все поступившие вопросы были отработаны в срок.