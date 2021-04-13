РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 апр. Полицейские подмосковного Подольска задержали подозреваемого в краже двух велосипедов с лестничной площадки, сообщается в группе «УМВД России по г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В дежурную часть 2-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 40-летнего местного жителя о том, что неизвестный похитил два велосипеда с лестничной площадки дома на Парадном проезде. Общая сумма материального ущерба составила более 24 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления установлен и задержан ранее судимый 27-летний местный житель, у которого изъято похищенное имущество.

По данному факту следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.