РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 апр. В подмосковном Подольске задержали мужчину, ограбившего прохожего, ему грозит до 7 лет тюрьмы, сообщил «РИАМО в Подольске» помощник городского прокурора, юрист 2-го класса Денис Костюнин.

Мужчина около 23:00 вблизи 5 подъезда дома №22 по улице Ленинградской, применив не опасное для жизни и здоровья насилие, ограбил прохожего. Сумма похищенного составила 14,5 тыс. рублей.

СУ УМВД России по Подольску возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «Г» части 2 статьи 161 УК РФ. Подозреваемому предъявили обвинение.

Подольским городским судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

В настоящее время по уголовному делу проводятся все необходимые следственные действия, направленные на принятие законного и обоснованного решения.