РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 апр. В подмосковном Подольске мужчина во время конфликта разбил голову своему знакомому, в отношении него возбудили уголовное дело, сообщил «РИАМО в Подольске» помощник городского прокурора, юрист 2-го класса Денис Костюнин.

Обвиняемый в квартире в ходе конфликта нанес мужчине телесные повреждения, в том числе открытую черепно-мозговую травму, перелом свода черепа с переходом на основание черепа справа, что является тяжким вредом здоровью.

СУ УМВД России по Подольску возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ. Теперь обвиняемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

В настоящее время следствие планирует обратиться в Подольский городской суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

Надзор за ходом расследования по уголовному делу городской прокуратурой обеспечивается.