РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 апр. Участники проекта «Активное долголетие» с 15 апреля смогут продолжить заниматься гимнастикой цигун в Никольско-Архангельском парке подмосковной Балашихи, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Физкультура возвращается в парки Балашихи вместе с проектом «Спорт для всех». В прошлом году его реализацию поставили на паузу из-за пандемии коронавируса, но больше нет причин откладывать. Первые открытые тренировки пройдут уже в июне текущего года. Центральной площадкой проекта станет парк «Пехорка», где можно будет заняться йогой, танцами, детским футболом.

Традиционные занятия дополнит и древняя китайская гимнастика цигун. Об этом очень просили представители старшего поколения. Освоить первые азы этого комплекса самоисцеления те, кому за 60, смогут уже 15 апреля, но в Никольско-архангельском парке. В 12:00 здесь откроют сезон «Активного долголетия».