РИАМО - 13 апр. Сотрудники правоохранительных органов задержали 43-летнюю женщину в районе Северное Бутово по обвинению в убийстве мужа, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

ЧП произошло 12 апреля в квартире жилого дома, расположенного по улице Коктебельская в Москве.

«Женщина, в ходе бытовой ссоры с супругом, нанесла последнему одно колото-резаное ранение в область груди», - сообщает пресс-служба.

Задержанной предъявили обвинение. В ближайшее время ей будет избрана мера пресечения. Следователям предстоит выяснить все причины и обстоятельства инцидента. Расследование продолжается.