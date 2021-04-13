РИАМО - 13 апр. Жителей столицы приглашают на тематические экскурсии на ВДНХ в честь дня основания Ботанического сада, 14 апреля исполняется 76 лет со дня его основания, сообщает пресс-служба выставки.

Гости смогут бесплатно посетить Ландшафтный парк ВДНХ, граничащий с Ботаническим садом. А также послушать историю создания этой парковой зоны. Кроме того, во время экскурсии им планируют рассказать биографию первого директора Ботанического сада – академика Николая Цицина. Он много лет возглавлял и ВДНХ.

Экскурсии пройдут на микроавтобусе в 10:30 и 15:30. Маршрут начнется от информационного центра на Центральной аллее выставки, далее – по Кольцевой дороге до Ландшафтного парка ВДНХ и расположенного в нем Мичуринского сада.

Максимальное число участников группы – 10 человек. Для того, чтобы посетить экскурсию, нужно заранее зарегистрироваться.

Главный ботанический сад, один из крупнейших ботанических садов России и Европы, был основан 14 апреля 1945 года выдающимся ботаником, генетиком и селекционером, дважды Героем социалистического труда, лауреатом Ленинской и Государственной премий Николаем Васильевичем Цициным. Коллекционные фонды сада включают более 18 тыс. наименований растений и являются национальным достоянием России.

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