РИАМО - 13 апр. В Москве завершили расследование уголовного дела в отношении 25-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве руководителя приюта для бездомных животных на юго-востоке города, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Преступление произошло днем 1 октября 2020 года на территории приюта для безнадзорных животных по 2-й Вольской улице. Обвиняемый в ходе конфликта нанес мужчине смертельный удар ножом в шею, после чего скрылся.

Злоумышленника оперативно задержали, при себе у него нашли окровавленный нож.

В ходе допроса молодой человек полностью признал свою вину и пояснил, что мотивом для убийства послужил конфликт на почве его увольнения из приюта.

Дело направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.