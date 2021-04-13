РИАМО - 13 апр. В России меры поддержки многодетных семей планируют расширить, соответствующий законопроект во втором чтении приняли депутаты Госдумы, сообщает Федеральное агентство новостей.

Если с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года в семьях родился третий и последующие дети, то от государства им выдают 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.

«Он (законопроект - ред.) расширяет возможности использования 450 тыс. рублей, которые многодетные семьи получают от государства на погашение ипотечного кредита. Семьи смогут направить эти средства на погашение ипотеки под строительство, покупку недостроенного дома», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, данные средства также можно направить на оплату паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива.

Он добавил, что сейчас многодетные семьи имеют право на получение более 1 млн рублей от государства. Это поможет им решить жилищный вопрос.

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